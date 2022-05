Multiutility Toscana, Monteluponelcuore: "Coinvolgere in modo trasparente il Consiglio comunale"

Con la presentazione in Regione dell’atto di fusione di Acque Toscane SpA, Consiag SpA, Publiservizi SpA e Alia Servizi Ambientali SpA si sono posti in essere atti prodromici alla costituzione di una società multiservizi di cui si parla da tempo .

Poiché la discussione è finora avvenuta al massimo tra i detentori dell’indirizzo politico di maggioranza all’interno dei singoli comuni afferenti al bacino d’utenza delle società che si fondono , e il passaggio necessario sarà quello relativo all’approvazione da parte dei singoli consigli comunali, il gruppo consiliare Montelupo nel cuore-Centro destra per Montelupo, considerati gli impatti che il nuovo assetto organizzativo avrà sui fruitori dei servizi , ha chiesto che preliminarmente alla delibera consiliare i vertici delle società partecipate dal comune di Montelupo che hanno concorso alla stesura dell’atto , riferiscano compiutamente , in modo da avere piena conoscibilità e certezza di ciò che si dovrà approvare , ritenendo che il ruolo del Consiglio comunale non possa essere ridotto a mero ratificatore di volontà blindate .

Non entriamo al momento nel merito del progetto , che anche da parte nostra richiederà i doverosi approfondimenti, per quanto non ci sentiamo di assecondare l’enfasi di chi già ipotizza abbassamenti di tariffe (ci siamo forse accorti di qualche sgravio tariffario, nonostante i comuni dell’area Empolese Valdelsa abbiano alte percentuali di riciclo dei rifiuti?), auspichiamo comunque che la costituenda entità venga amministrata con professionalità e con scelte del management che rispondano a criteri di reale capacità e non di appartenenza partitica alla maggioranza di governo dell’area servita

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo