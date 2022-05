Nonlobuttovia, gli appuntamenti di maggio

Appuntamento con l’economia circolare, con il riciclo e il riuso nei locali di “Nonlobuttovia”, a La Vela Margherita Hack, ad Avane, in via Magolo, e negli spazi di "Nonlobuttovia Mobili" al Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, lato parcheggio alberato. Le due strutture, nel mese di maggio 2022, sono pronte ad aprire le porte a chi è in cerca di oggettistica, vestiario, mobili e di tutto di più, a cui dare nuova vita.

Nonlobuttovia Avane (oggettistica, vestiario, di tutto di più):

- Domenica 8 maggio 2022 dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30

Nonlobuttovia Mobili:

- Giovedì 12 maggio 2022 dalle 10 alle 12.30

- Domenica 15 maggio 2022 dalle 10 alle 12.30

- Giovedì 26 maggio 2022 dalle 10 alle 12.30

CONTATTI - Per informazioni inviare una email a lilliputempoli@googlegroups.com.