Oltre 200 persone al presidio No Base di Coltano a Firenze

Oltre 200 persone si sono radunate davanti alla Caserma Baldissera di Firenze in occasione dell'incontro al vertice tra Ministero della Difesa, Regione Toscana, il Comune di Pisa, l'Ente Parco Provincia di Pisa e Arma dei Carabinieri convocato sulla realizzazione del progetto di base militare nella zona protetta di San Rossore, contro il quale è insorto un intero territorio.

Un movimento spontaneo di convergenza che ha visto i prima fila gli abitanti di Coltano, affiancati da realtà della società civile pisana e fiorentina su una parola d'ordine chiara: "No alla base né a Coltano né altrove".

Tutti gli interventi hanno richiesto l'immediato ritiro del decreto Draghi e l'utilizzo dei 190 milioni di euro previsti tramite le procedure di semplifcazione del PNRR per dare una risposta alle vere priorità sociali della nostra regione: lavoro, tutela del territorio, contrasto alla violenza di genere, emergenza abitativa, scuola e sanità. Priorità che richiedono urgentemente investimenti cospicui, considerati gli impatti sociali ed economici della pandemia e la questione del dissesto idrogeologico aggravato dal cambiamento climatico.

Mentre i rappresentanti dei Governi locali e nazionli si chiudono ancora in una stanza all'interno di una caserma, il movimento rilancia una mobilitazione pubblica e partecipata verso una grande manifestazione nazionale il 2 giugno che metta in rete le lotte, le vertenze su questioni prioritarie come la pace, la tutela ambientale e dei diritti sociali e del lavoro.