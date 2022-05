Parte a Castelfiorentino il 'Maggio dei Libri'

Un intero mese dedicato alla lettura, con eventi appositamente studiati per tutte le età. Prende il via da domani pomeriggio alla Biblioteca “Vallesiana” di Castelfiorentino il “Maggio dei Libri”, campagna nazionale finalizzata a sottolineare il valore sociale del libro quale strumento di crescita personale, culturale e civile, e che contempla un ampio ventaglio di opportunità, spaziando tra racconti, storie da brivido, laboratori di scrittura creativa e molto altro.



Si comincia dunque giovedì pomeriggio (5 maggio, ore 17.30) con “Che fine hanno fatto i fratelli Grimm?”, ora del racconto dedicata alle storie della tradizione classica messe a confronto con le loro versioni moderne. A seguire un laboratorio creativo a tema per bambini dai 5 agli 8 anni. Venerdì 6 maggio (ragazzi 9-12 anni) e martedì 10 maggio (bambini 5-8 anni), sempre alle 17.30, ottava maratona di lettura in collaborazione con l’Istituto Comprensivo: letture dedicate alla pace con realizzazione di origami a forma di gru ispirate alla storia della piccola Sadako.



“Una piacevole scoperta” è in programma giovedì 12 maggio (ore 17.00), appuntamento mensile nella pagina social della biblioteca, mentre per le “Fantastiche storie..da brivido!” bisognerà recarsi in biblioteca giovedì 19 maggio (ore 17.30): un’ora del racconto dedicata ai più grandi alla scoperta degli autori del passato che si sono divertiti con le parole; previsto anche un laboratorio di scrittura creativa per ragazzi dai 10 ai 13 anni.



Conclusione martedì 31 maggio con “Open Day” (9.30-13.00 e 14.30-19.00) per scoprire con una visita guidata tutti i servizi della Biblioteca “Vallesiana”.



Per tutto il mese sarà infine attiva la “Bancarella del libro usato”, con tanti libri in vendita a 0,50, 1,00 e 2 euro. Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di libri nuovi, potenziando così il patrimonio librario della biblioteca.



Si ricorda che tutti gli eventi per bambini e ragazzi sono su prenotazione.



La Biblioteca Comunale “Vallesiana” si trova in via Tilli 41, facilmente accessibile attraverso un ascensore che si può prendere da Piazza Gramsci. Per informazioni e prenotazioni: 0571.686400, biblioteca@comune.castelfiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa