Dopo la raccolta fondi, la novità: un pulmino per l'Asd Gam

Da tempo l’A.S.D. GAM aveva bisogno di un pulmino per i trasferimenti legati alle varie attività che vedono come protagonisti i loro straordinari ragazzi e ragazze. La sfida è stata vinta. Il Lions Club San Miniato ha infatti promosso e realizzato una raccolta fondi che ha consentito l’acquisto di un pulmino a 9 posti in favore dell’A.S.D. GAM.

La cerimonia di consegna all’A.S.D. GAM avverrà venerdì 6 maggio 2022 alle ore 18,00 presso la sede di via Gramsci n. 254 a Ponte a Egola – San Miniato alla presenza del Sindaco Simone Giglioli, degli assessori L. Arzilli e G. Profeti, del Governatore del Distretto Lions 108LA Toscana e dei soci Gam; ma soprattutto saranno presenti gli sponsor che hanno permesso di raggiungere questo importante obiettivo.

La Gam rivolge un "Grazie ai Lions Club di San Miniato che hanno creduto nel loro progetto, hanno promosso e sostenuto questa raccolta fondi, accompagnati da aziende e associazioni importanti e sensibili, attente a costruire un miglior tessuto sociale; citiamo: l’Elettrica di Empoli, la Spema di Empoli, il Sorriso di Valeria Onlus, la concessionaria Nelli di Castelfranco di Sotto (dove è stato acquistato il pulmino), la società sportiva Lupi Santa Croce, la Fondazione Lions distretto 108LA Toscana Onlus, Cuoiodepur spa, Tartufi nel Cuore di Francesco Gemignani e tutti i soci Gam che hanno contributo partecipando agli eventi di raccolta fondi nonché al Gofound lanciato sulla relativa applicazione web".

Per Gam è "il raggiungimento di un obiettivo che va a migliorare le autonomie di persone con fragilità e sarà un servizio indispensabile per tante famiglie. Pertanto un grazie speciale va alle realtà del territorio che, con grande sensibilità, hanno contributo a realizzare questa iniziativa, hanno dimostrato di saper guardare ad un futuro più inclusivo, in cui anche la disabilità può dare il suo contributo avendo a disposizione gli strumenti giusti".

Inoltre "ci teniamo a comunicare che dal 4 al 9 giugno i ragazzi Special Olympics Gam saranno presenti ai giochi nazionali Special Olympics a Torino, potranno fare questa esperienza con il loro mezzo e con delle tute nuove gentilmente offerte dal Panificio Luongo di Ponte a Egola".