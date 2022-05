Regala il tuo zaino ai bambini del Senegal, la richiesta a Firenze

La Rete di Solidarietà del Quartiere 1 di Firenze lancia un appello per la raccolta di zaini usati, puliti e in buone condizioni che, donati alla fine dell’anno scolastico, possano essere riutilizzati da tutti quei bambini che frequentano la scuola elementare a Thies e che non hanno la possibilità di acquistarne uno nuovo.

La richiesta di donazione è arriva dall’Associazione “Angeli della Città” che, da anni, collabora con la Rete di Solidarietà in molti progetti.

L’Associazione Angeli della Città ha uno stretto legame con CISAO (Camera di Commercio Italo Senegalese e dell’Africa Occidentale). Quest’ultima è da tempo sostenitrice dell’Association Suxali Koossara, la quale si occupa degli abitanti più poveri del quartiere Koossara a Thies. In Senegal il tasso di povertà è altissimo e investe la maggior parte delle famiglie, le quali non possono permettersi nemmeno l’acquisto di una matita, figuriamoci di uno zaino!

La Rete di Solidarietà del Quartiere 1 rivolge un appello a tutte quelle famiglie che, avendo figli in età scolare, conoscono bene i sacrifici economici necessari per il mantenimento di un figlio a scuola; gli zaini che i figli non usano più, o che vogliono cambiare perché troppo piccoli o fuori moda, possono diventare un regalo prezioso per coloro che non possono permetterseli e magari devono affrontare a piedi una lunga distanza per raggiungere la propria scuola.

Gli zaini donati renderanno il loro cammino sicuramente meno faticoso, per cui si chiede a tutti coloro che saranno interessati il massimo coinvolgimento affinché vi sia un chiaro esempio di solidarietà con una piccola ma grande azione concreta.

Gli zaini, puliti e in buone condizioni, possono essere consegnati:

Rete di Solidarietà Quartiere 1 in Via dell’Anguillara, 2r Tel. 0552767611 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30.

Associazione Angeli della Città in Via Sant’Agostino, 19 dal lunedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,00 ed il martedì anche dalle 15,00 alle 18,00.

Associazione Angeli della Città in Piazza Beccaria, 2 Telefonare per appuntamento al 3405239889.

Giardino Borgo Allegri in Borgo Allegri dal lunedì al sabato dalle 16,00 alle 18,00

Giardino dell’Ardiglione in Via dell’Ardiglione dal lunedì al sabato dalle 16,00 alle 18,00.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa