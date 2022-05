Un 90enne è stato rinvenuto cadavere e recuperato questa mattina nell'Arno a Firenze. La polizia spiega che l'anziano, residente in città, si era allontanato da casa all'alba. Un familiare ha dato l'allarme e da lì sono partite le ricerche. Potrebbe essere scivolato per sbaglio in acqua e poi essere affogato oppure potrebbe aver deciso volontariamente di togliersi la vita. Il recupero della salma è stato effettuato dai vigili del fuoco di Firenze.