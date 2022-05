Sfalcio erba a Empoli, il programma degli interventi nelle zone cittadine

Sono già ripartiti gli interventi di sfalcio dei manti erbosi su tutto il territorio comunale da parte degli addetti di Alia Servizi Ambientali SpA. Il gestore, in questo mese, interverrà su una superficie complessiva di quasi un milione di metri quadrati, con quattro squadre attive per lo sfalcio dell’erba.

Su tutte le aree sono già stati effettuati due tagli completi: uno a marzo e uno ad aprile.

Nella settimana in corso, le zone interessate da questa attività sono: Ponzano, Pozzale, Carraia, Cascine, Casenuove, Villanuova, Sant'Andrea, Fontanella, Brusciana, Serravalle, Pontorme, Cortenuova, Viale Petrarca, Centro.

La settimana prossima, da lunedì 9 maggio, gli interventi interesseranno, invece, le aree di: Monterappoli, Terrafino Corniola, Via Giotto, Via Boccaccio – Ospedale, Avane, Santa Maria Centro Commerciale, Marcignana, Terrafino, Zona Industriale Pontorme.

L’assessore alle manutenzioni spiega che, anticipando lo sfalcio di maggio, si è riusciti a contenere la crescita anticipata della vegetazione dovuta all’alternanza di giornate di sole e di pioggia, condizioni meteo che caratterizzano questo periodo dell’anno. Si tratta di un’azione preventiva, in parte già posta in essere, in parte ancora in corso, così da rispondere a tutte le esigenze del territorio.

