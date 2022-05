Sorpreso a spacciare hashish a Firenze, arrestato

Un 27enne è stato arrestato per spaccio a Firenze. Il giovane, di origini marocchine, è stato sorpreso dalla polizia all'opera in viale Redi, sulla pista ciclabile. Si è avvicinato a un ragazzo e gli ha ceduto qualcosa, il sospetto degli agenti era che si trattasse di hashish.

Entrati in azione gli agenti hanno trovato in possesso dell'uomo 555 euro in contanti e, nascosti anche nelle parti intime, circa 120 grammi di hashish.

Il 27enne è stato arrestato per spaccio di sostanza di stupefacenti, per il quale verrà sottoposto il 4 maggio a direttissima presso il Tribunale di Firenze, mentre l’acquirente, che si era impegnato a pagare in un secondo momento la dose ricevuta, verrà segnalato per detenzione di stupefacenti per uso personale.