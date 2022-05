Nata con lo scopo di colmare il gap tra formazione e mondo del lavoro nonché come strumento di welfare per la crescita e il benessere delle persone, Talent Ward è la start up benefit per la formazione digitale fondata da Var Group, player di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese, Vitruvio Consulting, Società di Consulenza di Direzione e Formazione Manageriale, e Executive Solutions, Agenzia Formativa specializzata nella formazione finanziata di Micaela Fabrizi.

L’offerta di Talent Ward si struttura lungo due direttrici, una esterna e una interna: da un lato è uno strumento di formazione per le figure professionali attuali e del futuro, una vera e propria Corporate University. Dall’altro, Talent Ward è un progetto adottato da Var Group per guidare i propri collaboratori attraverso una crescita personale e professionale. Uno strumento per il benessere delle risorse umane che parte dai percorsi di on boarding e continua con una formazione e un aggiornamento costante durante tutta la carriera lavorativa.

“Da quasi 50 anni siamo a fianco delle imprese italiane nel percorso di digitalizzazione. Abbiamo più volte constatato come alle esigenze di un Paese che si avvia con forza verso un livello di digitalizzazione sempre più evoluto non coincida eguale preparazione scientifica e pratica. Il gap tra istruzione e mondo del lavoro è oramai un problema assodato a cui abbiamo deciso di far fronte in maniera organizzata e a più livelli – commenta Francesca Moriani, CEO di Var Group -. Talent Ward nasce da questa consapevolezza e si posiziona come strumento per le aziende e per la stessa Var Group: seguire le persone in una crescita costante, su misura e professionale è di fondamentale importanza, farlo attraverso una società benefit ad hoc ancora di più. Ci rivolgiamo dunque non solo agli studenti o ai neolaureati, ma a tutte le figure professionali a cui viene richiesto un reskill spendibile nel mutato universo odierno”.

“Siamo consapevoli che il mercato continua a chiedere figure formate per il mondo digitale. Non parliamo più di lavori del futuro ma di lavori del presente. L’esigenza di digitalizzazione è arrivata con forza e bisogna far fronte alla mancanza di figure idonee a realizzarla. In Talent Ward portiamo i valori e le attenzioni proprie di Var Group, guardando all’inclusività e impegnandoci per colmare il gender gap per quanto riguarda le materie STEM - ha commentato Sergio Rastelli, Head of Talent Ward –. Attraverso percorsi personalizzati miriamo dunque alla crescita personale e professionale dei lavoratori in quello che è a tutti gli effetti il new normal”