Terremoto, chiusa in via precauzionale la scuola media Da Vinci di Figline

La sede centrale della scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci”, in via Garibaldi a Figline, sarà chiusa precauzionalmente a partire da domani, giovedì 5 maggio. Il provvedimento si è reso necessario in seguito a delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica che hanno evidenziato alcune potenziali criticità sul comportamento statico dell’edificio.

L’esistenza di tali criticità è stata evidenziata in una nota del Settore sismica della Regione Toscana consegnata oggi al Comune di Figline e Incisa Valdarno e redatta sulla base di verifiche tecniche depositate dallo stesso Comune. La valutazione, al momento, è stata elaborata sulla sola base di modelli teorici e necessita quindi di prove tecniche e strumentali da effettuarsi il prima possibile, così da definire un quadro completo sullo stato della struttura e sugli eventuali interventi di messa in sicurezza necessari.

Per questo motivo, tutte le attività all’interno dell’edificio e della palestra sono sospese. L’Amministrazione e gli uffici comunali sono in contatto costante con la dirigenza dell’Istituto comprensivo Figline Valdarno per elaborare soluzioni che consentano di proseguire l’attività didattica e prendere in carico il disagio di studenti e famiglie.

Le verifiche effettuate sono quelle funzionali alla realizzazione dell’intervento di adeguamento antisismico dell’edificio scolastico da 2,5 milioni di euro complessivi già programmato, per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento da 1,3 milioni di euro di fondi PNRR.