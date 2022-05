Timenet raggiunge l'obiettivo di fatturato e premia i dipendenti

Per il suo 26° compleanno la Timenet, azienda empolese specializzata in servizi di connettività per le imprese, ha deciso di premiare i suoi dipendenti con un contributo in busta paga per il raggiungimento dell’obiettivo di fatturato 2021. Il premio di risultato sarà di 600 Euro per ciascuno degli attuali 58 lavoratori in organico, calcolato sulla base del traguardo di primo livello per un aumento entro il 12% di crescita della produttività annua, in cui appunto rientra il +10% registrato a chiusura dell’anno scorso per un totale di 11 milioni e 400mila Euro di fatturato.

Questo riconoscimento va ad aggiungersi al bonus welfare di 800 Euro che l’azienda rinnova per il terzo anno consecutivo e spendibile attraverso l’apposita piattaforma per l’acquisto di servizi quali attività culturali, formative, sportive ma anche buoni benzina, pagamento delle tasse scolastiche dei figli, interessi passivi del mutuo prima casa e molte altre voci. Nel complesso, quindi, i dipendenti avranno un contributo in busta paga pari a 1.400 Euro di cui 800 Euro da utilizzare per il welfare entro fine 2022 e gli altri 600 Euro accreditati in busta paga nel mese successivo all’approvazione di bilancio fissata per quest’anno il prossimo 18 maggio. I dati, con gli obiettivi aziendali, sono stati presentati sabato scorso nel corso di un incontro conviviale con i dipendenti.

“Nel 2021 non abbiamo potuto festeggiare il nostro venticinquesimo anno di attività a causa del lockdown – spiega il Presidente di Timenet, Franco Iorio – per cui abbiamo ribattezzato questa ricorrenza 25+1 a testimonianza della nostra longevità e soprattutto della costante crescita che stiamo registrando negli ultimi anni. Una crescita confermata anche dall’andamento del primo trimestre 2022 e dalle proiezioni che ci fanno stimare un aumento del fatturato annuo a quota 12 milioni e 500mila euro. Abbiamo ideato il premio di risultato quale riconoscimento al nostro personale del valore del loro apporto alla società in termini di cura e attenzione per il cliente, ma anche per stimolarlo ad offrire un servizio sempre migliore. Si articola in due step, con una determinata cifra in busta paga in base ad una crescita annua entro il 12% ed una superiore nel caso in cui venga superata questa percentuale. Lo riteniamo un contributo economico utile e giusto in un periodo di difficoltà dovuto alla pandemia che si ripercuote nella vita di tutti i giorni sebbene il nostro settore, in controtendenza rispetto ad altri, non abbia avuto contrazioni bensì un’espansione sia in termini di mercato che di risorse umane”.

In effetti la Timenet, che proprio quest’anno ha cambiato la sua forma societaria passando da S.r.l. a S.p.A. con 1,6 milioni di Euro di capitale interamente versato, conta attualmente oltre 8.000 clienti a partita Iva in Italia, dagli studi professionali alle grandi aziende per un bacino di riferimento pari a circa il 40% in Toscana e poi soprattutto al centro nord della penisola. L’azienda ha registrato una notevole spinta in tempo di Covid 19 e la prospettiva è che questa continui sulla scia della crescente tendenza allo smart working e alla digitalizzazione delle aziende con la conseguente richiesta di aumento di servizi di telecomunicazioni che favoriscono i sistemi di automazione per stare sul mercato.

Da qui la stima di una ulteriore crescita per il prossimo futuro da parte di Timenet che già lo scorso anno ha assunto 12 persone, soprattutto nel comparto tecnico, e prevede altri 6 inserimenti nel corso del 2022. I contratti sono tutti a tempo indeterminato e per la maggior parte si tratta di giovani tra i 20 e i 30 anni selezionati al termine di un periodo di stage. Non a caso, Timenet è tra le aziende che hanno aderito alla neonata Fondazione ITS Prodigi, presentata ad Empoli lo scorso dicembre e frutto della sinergia tra una trentina di soggetti pubblici e privati per lanciare per la prima volta in Toscana un percorso di Istruzione tecnica superiore nell’area ICT (Information and Communications Technologies) e digitale. Il percorso post diploma, di durata biennale o triennale, alterna ore in aula a stage aziendali e consente quindi una formazione con elevate competenze tecniche e tecnologiche.

“Crediamo molto in questa iniziativa – commenta Iorio – partiremo ad ottobre con i primi corsi che riguarderanno specializzazioni tecnologiche quali la cybersecurity, lo sviluppo software, la sistemistica e altri ambiti. L’area empolese è capofila del progetto che vede estensioni anche a Pisa e Arezzo. Per quanto ci riguarda, offriremo stage con possibilità di inserimento nel team al termine del percorso. Con questa opportunità, speriamo di poter implementare le nostre cosiddette quote rosa in azienda dal momento che la maggior parte dei giovani assunti è di genere maschile. Il settore ICT in effetti registra una carenza della componente femminile che nulla ha da invidiare a livello tecnico e, considerata la sua predisposizione alla gestione delle relazioni con le persone, potrebbe invece costituire un valore aggiunto facendo la differenza in aziende, come la nostra, in cui l’attenzione e la cura del cliente sono una priorità. Approfitto quindi dell’occasione per lanciare un appello alle ragazze a partecipare al percorso, nella convinzione che potrebbero avere grandi soddisfazioni anche in un settore considerato purtroppo a vocazione maschile”.

Con ogni probabilità, dunque, i prossimi inserimenti professionali riguarderanno i giovani che già stanno effettuando uno stage in Timenet e che proverranno dall’ITS Prodigi ma l’azienda resta comunque aperta ad ulteriori candidature.

Fonte: Timenet - Ufficio Stampa