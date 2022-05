Tornano i centri estivi a Santa Croce

Torna l’offerta educativa del Comune di Santa Croce sull’Arno per l’estate 2022. I Centri Estivi Comunali non hanno mai interrotto la loro attività anche durante i due lunghi anni appena trascorsi di emergenza sanitaria.

Per la prossima estate l’offerta ritorna ad essere quella storica con uscite, piscina, laboratori e tanto altro. I Centri sono coordinati dal personale educativo del Ciaf Maricò e i pasti preparati dalla Cucina Scolastica Comunale garantendo la qualità che contraddistingue i servizi educativi del Comune.

Dal 9 al 16 maggio 2022 sarà possibile effettuare le iscrizioni per i Centri Estivi Comunali per i mesi di giugno, luglio e settembre 2022.

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo on-line disponibile sul sito del Comune di Santa Croce sull’Arno nella news dedicata e nella sezione “Santa Croce online” a partire dal 9 maggio 2022.

Solo in casi eccezionali e previo appuntamento telefonico al numero 0571.389975 è previsto il sostegno alla compilazione recandosi presso l’ufficio Servizi Educativi nella sede comunale di Santa Croce sull’Arno – Piazza del Popolo n. 8, piano terra.

Le sedi e le date dei Centri Estivi sono le seguenti:

GIUGNO 2022 (dal 13 giugno al 30 giugno 2022)

· 6-11 anni: Scuola Primaria Copernico

LUGLIO 2022 (dal 4 luglio al 29 luglio 2022)

· 3-6 anni: Scuola dell’Infanzia Albero Azzurro

· 6-11 anni: Scuola Primaria Copernico

· 12 – 15 anni: Centro Giovani + Parco Aldo Moro (le prime due settimane di luglio, moduli fruibili singolarmente: dal 4 luglio al 8 luglio 2022, dal 11 luglio al 15 luglio 2022)

SETTEMBRE 2022 (dal 1 settembre al 13 settembre 2022)

· 3-6 anni: Villa Pacchiani

· 6-11 anni: Ciaf Maricò

Sarà possibile effettuare l’iscrizione per tempo parziale (8-12.30, pranzo escluso) oppure per il tempo pieno (8-16, pranzo incluso).

È previsto il trasporto al mattino (per tempo parziale e tempo pieno) e al pomeriggio (solamente per il tempo pieno); al momento dell’iscrizione sarà possibile visionare le fermate disponibili per il servizio di trasporto.

È attivabile, su richiesta, il servizio di ingresso anticipato (dalle ore 7.30)

“È molto bello tornare a dare pubblicità della nostra offerta storica di attività estive per bambine e bambini” dice la sindaca Giulia Deidda. “Non ci siamo arresi nemmeno quando le regole anti-Covid prevedevano limitazioni molto stringenti e, per questo, ancora una volta, ringrazio il nostro ufficio e le famiglie che si sono, come sempre, fidate dei nostri servizi. Oggi torniamo finalmente alla varietà e alla qualità dei Centri Estivi pubblici che Santa Croce sull’Arno conosce da sempre, un’eccellenza che continua a distinguersi sul nostro territorio.”

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno