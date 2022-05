Vetrina delle Città Slow, Greve accoglie per un weekend il buon vivere

Il viaggio che attraversa l’Italia nel segno del vivere slow riparte da Greve in Chianti, una delle città che con l’intuito, l’impegno e l’attività amministrativa dell’allora sindaco Paolo Saturnini, diede vita nel 1999 alla rete internazionale delle città che ritrovano il tempo della lentezza, del rispetto per la salute, della genuinità delle tradizioni e della buona cucina. L’occasione è la sedicesima edizione della Vetrina delle Città Slow, in programma sabato 7 e domenica 8 maggio dalle ore 10 alle ore 19 in piazza Matteotti, promossa e organizzata dal Comune in collaborazione con il Centro Commerciale naturale Le Botteghe di Greve.

Torna nel cuore storico e vitale di Greve in Chianti la mostra mercato dei prodotti enogastronomici e artigianali della rete internazionale delle Città del Buon Vivere. Un mosaico di gusto e tradizioni italiane, guidate lentamente dalla chiocciola color arancio, si compone nella piazza centrale di Greve in Chianti. In ogni regione un prodotto slow che rappresenta il buon vivere, la tipicità e la genuinità della tradizione enogastronomica. La riscoperta dei ritmi più lenti coincide con l’attenzione ai temi del paesaggio e della natura, con l’esaltazione delle tradizioni culturali e culinarie. “La nostra è un’importante occasione di scambio e confronto – dichiara il sindaco Paolo Sottani - in cui le città si promuovono non solo come mete e destinazioni ideali sul piano turistico ma lavorano per coniugare proposte di qualità e rendere attraenti le identità dei territori valorizzati sotto il profilo culturale, enogastronomico, artistico e ambientale”.

La mostra mercato esporrà prodotti tipici e artigianali. L’apertura degli stand è dalle ore 10. Sempre alle ore 10 è previsto l’incontro del Comitato Coordinamento delle Città SlowItalia nella sala consiliare. Alle ore 15 la piazza sarà animata dall’esibizione musicale degli Amici dì Chianti. Evento clou della prima giornata, prevista alle ore 16, è l’iniziativa “Per sempre Paolo. Ricordando l’amico, il sindaco ed il presidente onorario Cittàslow Paolo Saturnini” con gli interventi del sindaco Paolo Sottani, di Stefano Pisani, presidente Cittaslow Italia e Pier Giorgio Oliveti, direttore Cittàslow international. Nel corso dell’evento si terrà la presentazione del volume di Paolo Saturnini, “Anima e Cuore, manuale del sindaco Slow”, curato dal figlio Giulio Saturnini. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comitato Genius Loci di Greve in Chianti.

Domenica 8 maggio alle ore 16.30 la manifestazione propone un viaggio nella tradizione dei canti popolari con la Compagnia dei Ricomposti di Anghiari. Il Comune di Anghiari parteciperà alla vetrina italiana delle Cittàslow anche con un passaggio in bicicletta di un gruppo della cicloturistica “L’Intrepida” e lo stand in cui si terranno dimostrazioni di lavorazioni ad intarsio e laboratori per bambini dedicati alla cucina. Nella due giorni saranno presenti il mercatino degli Artigiani all’opera e lo stand dei Viticoltori di Greve in Chianti con la possibilità di visitare le cantine delle loro aziende. Per prenotazioni: www.viticoltorigreveinchianti.com.

Informazioni: Ufficio Promozione del territorio: 055 8545271.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino