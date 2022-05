Asev, corso gratuito per Sviluppatore App e Software

C’è tempo fino al 12 maggio (entro le ore 13.00), per potersi iscrivere al corso professionale gratuito di ASEV “Intelligenza digitale per l’industria 4.0” per Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software (sviluppatore software-developer).

Il percorso con le sue 800 ore di formazione, contenenti un’importante esperienza di stage di 240 ore in aziende del settore, può costituire per gli allievi la corretta connessione con il mercato del lavoro

Dunque, ancora pochi giorni per chi è in cerca di lavoro e ha necessità di riqualificare le proprie competenze fruendo di un’opportunità formativa gratuita, un corso di qualifica tecnica superiore per diventare Sviluppatore di App e Software in uno dei settori chiave dell’economia, con crescente richiesta di nuovi profili.

Finanziato dal Fondo Sociale Europe e da Regione Toscana, il percorso formativo è finalizzato al raggiungimento della qualifica di IV livello EQF correlato con la figura regionale di “Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software (Sviluppatore software-Developer)” e si avvale della collaborazione come partner anche del corso di Laurea in Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Siena, dell’Istituto Ferraris Brunelleschi di Empoli e dell’azienda Extra Red di Pontedera.

In particolare, la figura realizza/programma soluzioni ICT e scrive le specifiche di prodotti ICT conformemente ai requisiti, ivi inclusi quelli di legge in rispetto agli obblighi normativi in materia di accessibilità. Assicura la realizzazione e l’implementazione di applicazioni ICT.

È in grado di sviluppare il software in base alle specifiche definite, progettando e scrivendo codici e curandone l’interfaccia utente e il debugging, per arrivare fino al testing finale. Possiede spiccate capacità di analisi e di rappresentazione della realtà, oltre a buone capacità di relazione con il cliente o l’utente finale dei programmi software.

Il corso si svolgerà ad Empoli, i posti disponibili sono solo 20 ed è rivolto a giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma tecnico professionale, oppure a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

Come ricordato sarà possibile iscriversi entro il 12 maggio 2022 (entro le ore 13.00) presso la segreteria dell’ASEV in Via delle Fiascaie n. 12 a Empoli (0571 76650). Per maggiori informazioni sul corso Intelligenza digitale per l’industria 4.0 vi invitiamo a consultare il sito www.asev.it .

