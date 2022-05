Nuovo furgone per La Pietra d'Angolo, arriva dalle aziende locali

Giovedì 12 maggio alle ore 12 in Piazza della Repubblica, presso la sede della Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo, si terrà la cerimonia di consegna di un Fiat Doblò attrezzato, donato da alcune aziende locali grazie alla collaborazione con S.M.G. - Servizi di Mobilità Garantita. Secondo la presidente "si tratta di un segnale importante da parte di tutta la comunità e del tessuto produttivo locali che riconosce ne La Pietra d'Angolo un punto di riferimento per la cura e l'assistenza dei più bisognosi oltre a rappresentare anche un elemento strategico per la visibilità di aziende del territorio. Ringraziamo SMG per il supporto e l'utilità del mezzo che ci è stato donato". Alla cerimonia prenderanno parte, oltre al presidente e a Elena Maggi e Simona Parodi di SMG, anche il sindaco Simone Giglioli e il vescovo S.E. Andrea Migliavacca. Per l'occasione sarà offerto un piccolo rinfresco. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: La Pietra d'Angolo