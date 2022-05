Cerreto Guidi ha un nuovo sito istituzionale

A distanza di circa 10 anni dal precedente, è online da alcuni giorni il nuovo sito del Comune di Cerreto Guidi. E’ il frutto di un lavoro multidisciplinare, che ha visto alcuni dipendenti ed il tecnico del CED comunale impegnati per realizzare uno strumento innovativo più fruibile dagli utenti e tecnologicamente avanzato, capace di rispondere in modo puntuale alle esigenze dei cittadini.

“Ringrazio Paolo Reali, il CED con Domenico Marino, Alessia Cortesi e tutta la struttura che ha lavorato con passione e competenza per giungere alla realizzazione del nuovo sito che offre un servizio front office sempre più efficiente e intuitivo- dichiara il Sindaco Simona Rossetti- E’ un’altra importante tappa del piano di informatizzazione destinato a modificare il rapporto del cittadino con il Comune, assicurando nuove opportunità e aumentando i servizi online. Questo sito è un altro passo verso un’amministrazione trasparente che ponga il cittadino al centro dell’attenzione”.

“Con l’obiettivo di avvicinare l’Amministrazione ai cittadini abbiamo realizzato uno strumento che va incontro alle esigenze di famiglie, imprenditori, professionisti, associazione e turismo: soggetti sempre più tecnologicamente avanzati- aggiunge l’assessore ai sistemi informatici e alla sicurezza Alessio Tanganelli- Il sito è stato completamente rivisto e sviluppato e si pone all’esterno come un nuovo biglietto da visita del Comune, è un sistema al passo con i tempi dal punto di vista tecnologico che permette di accedere con immediatezza a tutti i servizi che la Pubblica Amministrazione metterà in rete”.

Il sito si presenta con una nuova ed accattivante veste grafica. Le novità però non sono soltanto formali, prevedendo soprattutto nella sostanza numerosi cambiamenti. Il sito è stato realizzato secondo le caratteristiche richieste ai siti internet dell’amministrazione pubblica, rispettando tutti i criteri dell’Agenzia Digitale AGID in materia di accessibilità.

E’ strutturato con delle voci fisse nella parte alta della homepage, contenenti informazioni di carattere generale sull’Amministrazione comunale (“Amministrazione”), come le notizie sugli amministratori, gli uffici comunali, i principali atti del Comune (Statuto, Regolamenti, ecc…); quindi, le principali Aree tematiche (raccolte per argomento), dove i cittadini possono ricercare per argomento di interesse informazioni generali sulle attività dell’Amministrazione; Vivere Cerreto (dedicato al tempo libero e con tutti i link di riferimento ai luoghi di interesse turistico, organizzazione di eventi sul territorio e news su tutte le attività di interesse dei cittadini); lo Sportello telematico polifunzionale, portale che, dal computer di casa o da dispositivo digitale, permetterà al cittadino di presentare qualsiasi istanza all’Amministrazione comunale, oltre alla possibilità di effettuare pagamenti online, richiedere certificazioni ed accedere agli atti. Incentivare questo strumento, tra l’altro, favorirà e semplificherà la vita al cittadino, riducendo le presenze “fisiche” in Comune. L’Urp ed i principali servizi al cittadino continueranno, peraltro, ad essere a disposizione dell’utenza, per rendere un servizio diretto a chi non fosse in grado di utilizzare lo Sportello Telematico o, comunque, utilizzare collegamenti online, specie a quei cittadini che possono avere difficoltà nell’accesso alla tecnologia.

Il sito, poi, si sviluppa nella parte alta con 8 blocchi contenenti collegamenti agli argomenti più importanti del momento, tra i quali quelli “fissi” all’Amministrazione trasparente ed all’Albo Pretorio, attraverso i quali è possibile reperire in tempo quasi “reale” tutti gli atti prodotti dal Comune,. per i quali è prevista la pubblicità legale o, comunque, di interesse generale per i cittadini ai fini della verifica dell’andamento dell’Amministrazione comunale.

Un “blocco” che verrà attivato nelle prossime settimane (“Prenota appuntamenti”) permetterà di fissare direttamente da casa, attraverso la tecnologia, appuntamenti con gli uffici e gli amministratori comunali, senza dover telefonare o avanzare istanze in tal senso.

Un’altra sezione importante che sarà attivata prossimamente è quella delle “Segnalazioni”, con un canale diretto per poter far giungere direttamente agli uffici interessati o agli Amministratori comunali competenti per ogni materia, precise segnalazioni su guasti, disfunzioni, abbandoni di rifiuti, o, comunque, qualsiasi tipologia di notazione di interesse comunale, con la possibilità di geolocalizzazione del problema segnalato (es: indicazione del luogo esatto di un abbandono rifiuti), e di caricare foto e documenti utili alla segnalazione stessa; Tale sistema sarà integrato con la APP “MUNICIPIUM”, anch’essa in pubblicazione nelle prossime settimane, che, oltre a contenere la parte più importante delle informazioni già presenti sul sito comunale anche su una App da usufruire con il cellulare, consentirà, tra le altre cose, di gestire ancor più facilmente le segnalazioni stesse.

Completano il sito, inoltre, tutte le notizie, i comunicati stampi, i link a tutti i siti di utilità per la cittadinanza ed una sezione specifica dedicata agli eventi sul territorio, segnalati e approfonditi giorno per giorno.

In definitiva l’intero impianto del nuovo sito, è concepito come uno strumento capace di garantire servizi digitali semplici, facili da usare e organizzati sulla base dei bisogni dei cittadini, rendendo così sempre più efficace, immediato ed evoluto il rapporto di comunicazione.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa