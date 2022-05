Doppio cognome per i nuovi nati, sei d'accordo? Il sondaggio di gonews.it

È sulla questione del doppio cognome che si basa il sondaggio di questa settimana di gonews.it.

La vicenda in breve. Con una sentenza della Corte Costituzionale il passaggio automatico del cognome del padre verso i figli è stato giudicato illegittimo. Sulla questione deve legiferare il Parlamento, ma da ora in poi la regola generale specifica che i nuovi nati avranno in automatico i cognomi di entrambi i genitori, questi ultimi attribuiranno l'ordine. Poi potranno decidere se mantenere il doppio cognome, assegnare solo quello del padre o solo quello della madre.

La questione delle generazioni successive è stata dibattuta. Se due persone con il doppio cognome hanno un figlio, quest'ultimo non dovrebbe avere il quadruplo cognome ma uno dei due cognomi dovrebbe decadere. Su questo ancora non ci sono novità anche se ci sono 5 proposte di legge in Parlamento su cui poter già discutere.

Il sondaggio di gonews.it di questa settimana vi chiede se siete d'accordo sul poter conferire il doppio cognome o meno ai nuovi nati. Tre le opzioni disponibili, 7 i giorni per poter votare. Alle 13 di giovedì 12 maggio chiudono 'le urne'.