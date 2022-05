Efficientamento impianti e erogazione incentivi, il bando a Empoli

È stato pubblicato un bando per l’erogazione di contributi riservati a cittadini che abbiano diritto ad accedere ai bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, per la sostituzione/adeguamento di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile, con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore.

Il Comune di Empoli intende promuovere la riduzione del consumo di energia e della emissione di gas inquinanti e climalteranti.

La richiesta del contributo potrà essere presentata a mano all’ufficio relazioni con il pubblico, in via del Papa, 41, nell’orario di apertura dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 18.30, il venerdì dalle 8 alle 13.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12; via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it, utilizzando i moduli scaricabili dalla sezione dove è pubblicato il bando al link: https://www.comune.empoli.fi.it/avviso/bando-2022-erogazione-di-incentivi-la-sostituzioneadeguamento-di-impianti-di-climatizzazione .

La scadenza prevista per presentare la domanda è lunedì 30 maggio 2022.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa