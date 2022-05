Etrusca Basket, i risultati delle giovanili

Di seguito i risultati delle giovanili dell'Etrusca Basket San Miniato.

U17 GOLD: ANCORA UNA VITTORIA NELLA SECONDA FASE

Valdisieve - Etrusca Basket 78-82

Tabellino: Iacopini 21, Nannetti 14, Mbengue 24, Gregorini 2, Lotti 8, Gemignani 11, Spadoni 2, Grossi, Federici, Ammannati. All. Petrolini

Prosegue in maniera positiva la seconda fase per i nostri U17 gold che tornano da Valdisieve con 2 punti importanti.

Una partita giocata fin dall’inizio con il giusto atteggiamento. Menzione speciale anche per delle buone prestazioni individuali di capitan Iacopini, Mbengue e Gemignani fondamentale sotto le plance.

Partita caratterizzata da alti e bassi che li ha visti in vantaggio di nove lunghezze nel secondo quarto che però se lo sono lasciati sfuggire fino ad arrivare all’intervallo sul +3.

Un'naltra vittoria conquistata nel finale di gara con tenacia e lucidità.

In questa seconda parte di campionato si è vista una grande solidità di squadra e fiducia frutto anche del duro e assiduo lavoro in palestra.

Prossimo impegno contro Pino Firenze, sabato 7 maggio a Ponte a Egola.

U14 FEMM: SCIVOLONE A IN CASA DELLE PRIME DELLA CLASSE

Firenze Academy - Pall. San Miniato 113-32

Tabellino: Panchetti 22, Bacchi 2, Bertini M., Cerbioni, Provvedi 2, Capozio 6, Taraj, Fontanelli, Cavallini, Giani. All. Petrolini

Brutta prestazione da archiviare per le nostre U14 che a Firenze cadono malamente contro Firenze Academy.

Un brutto atteggiamento e troppa sfiducia condanna le nostre ragazze a subire la fisicità e tecnica delle forti avversarie. Dobbiamo e possiamo fare molto di più… sopratutto a livello mentale!

Senza pensarci troppo su è il momento di tornare in palestra per lavorare forte e più cariche e determinate che mai. Mancano ancora quattro impegni alla fine della stagione che andranno affrontati con tanta grinta! Forza bimbe!!!

U19 GOLD: ETRUSCA SCONFITTA A PRATO

Prato Basket Giovane – Etrusca Basket San Miniato 79 – 75

Tabellino: Scomparin 34, Tamburini, Baldi, Scardigli 13, Masoni, Montini 2, Castaldi 2, Bettini 4, Montagnani 10, Vanni 6, Ermelani 4. All. Latini

Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di coach Latini che hanno affrontato a domicilio la formazione del Prato Basket Giovane. San Miniato parte subito con intensità ed energia, ma i padroni di casa, primi in classifica non per caso, rispondono colpo su colpo. Nonostante le difese fisiche, sono gli attacchi che dettano il ritmo in una gara che non vuol trovare un padrone: ogni volta che una squadra prova ad allungare, l’altra replica di conseguenza, dando vita ad un match vivace ed equilibrato. Pure nell’ultimo quarto, nel quale si era entrati col punteggio di 57 pari, si è costretti ad arrivare agli ultimi minuti per decidere la contesa: Prato si dimostra squadra più “esperta” e trova le giocate giuste nel finale per portare a casa il risultato, nonostante un’Etrusca mai doma che le tenta tutte per evitare la sconfitta

