Fake news e nuove tecnologie, seminario per over 60 a Pisa

Nasce e si sviluppa a Pisa il progetto europeo FI.DO che ha l'obiettivo di creare strumenti pratici per contrastare le fake news e formare all'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Lo studio, che porterà allo sviluppo di un videogioco educativo e di un manuale specifico, entra nel vivo: lunedì 9 e 16 maggio alle 15.30 doppio appuntamento presso la biblioteca dell'ex Convento dei Cappuccini con due seminari condotti da esperti in comunicazione di massa che insegneranno ai partecipanti esercizi pratici per riconoscere le 'false notizie'. La partecipazione è gratuita e ci sono ancora posti disponibili riservati agli over 60. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare per e-mail europe@aforismatoscana.net o chiamare o scrivere tramite Whatsapp al numero 327-3184018.

"Ci rivolgiamo alle persone anziane che vogliono imparare a leggere le informazioni in maniera più consapevole" spiega Grazia Ambrosino, presidente di Aforisma, società cooperativa di formazione che è capofila del progetto che coinvolge altri partner europei con competenze nel campo dell'educazione, dell'arte e della creatività. "L'obiettivo è migliorare l'alfabetizzazione digitale degli anziani e minimizzare l'impatto sociale, finanziario e politico delle fake news in Europa" continua Rok Vukcevic ideatore e responsabile del progetto.

FI.DO. (acronimo di 'FIghting fake news and DisinfOrmation' ossia 'lottare contro fake news e disinformazione') ha ricevuto il finanziamento dall'Unione Europea nell'ambito del programma 'Erasmus+'. E' portato avanti dalla Società Cooperativa Aforisma, agenzia pisana che si occupa di orientamento e corsi di formazione rivolti a persone inoccupate, disoccupate, giovani, lavoratori, apprendisti, persone con diverse abilità, aggiornamenti per le imprese sui temi sulla sicurezza o sullo sviluppo innovativo. Insieme ci sono partner internazionali. Lo studio QZR srl, con sede a Lucca, si occupa di comunicazione, sviluppo web e game design ed ha all'attivo lavori in ambito educativo per Zanichelli, Pearson e Mondadori. IDEC SA, società greca, è attiva nell'ambito della consulenza educativa e nello sviluppo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La slovena Rusaalka produce film e documentari indipendenti. L'Università Popolare di Zasavje, in Slovenia, è un'organizzazione no-profit che si occupa dell'educazione pubblica per adulti. L'Università di studi umanistici ed economici di Lodz in Polonia è un'istituzione di alta formazione che propone sia programmi universitari tradizionali sia corsi post lauream. Dafni Kek si occupa di strumenti educativi e comunicazione.

Fonte: Ufficio Stampa