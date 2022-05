Festa dell'Europa, il municipio e piazza della Libertà s'illuminano di blu

Domenica 8 e lunedì 9 maggio anche Montemurlo celebra la festa dell'Europa e il municipio e piazza della Libertà s'illumineranno di blu, il colore della bandiera dell'Unione europea. Il 9 maggio 1950, a seguito della “Dichiarazione Schuman”, alla quale lavorarono in molti considerati padri fondatori dell’Europa, viene considerato il giorno della nascita dell’Unione Europea. Una data che il Consiglio Regionale toscano considera molto importante e per questo ha istituito per legge la celebrazione in Toscana della “Festa dell’Europa”. «Il Comune di Montemurlo aderisce e sostiene le iniziative a favore dei valori della pace, della solidarietà, dell’unità, della coesione e dell’integrazione europea. - dice il sindaco Simone Calamai - In questo delicato momento storico è importante che l'Unione europea faccia sentire la sua voce e il suo peso nella ricerca del dialogo e della pace nel conflitto in Ucraina».

L'iniziativa vuole richiamare l’attenzione dei cittadini di tutte le fasce di età sulla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell’Unione Europea.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa