Giornata mondiale della Croce Rossa, Lega Empolese Valdelsa: "Illuminare di rosso i monumenti"

I Consiglieri della Lega Salvini all’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Eliseo Palazzo capogruppo, Marco Manuelli e Carlotta Paolieri insieme a Marco Cordone, Consigliere nazionale ANCI, come da nota del 30 marzo u.s. a firma Francesco Rocca, Presidente nazionale CRI, e Antonio Decaro, Presidente ANCI, ricordano costruttivamente ai Sindaci degli undici Comuni, facenti parte dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, oltre ad esporre la bandiera della Croce Rossa fuori dai palazzi comunali, anche di far illuminare con luce rossa i monumenti più significativi del proprio territorio, nelle giornate del 7 e dell’8 maggio, ricorrendo lo stesso 8 maggio la Giornata mondiale del meritorio Ente assistenziale.





