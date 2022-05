'Le vie in Rosa' a Empoli parte da Serravalle

Domenica 8 maggio 2022 partenza empolese alle 9 dal Parco di Serravalle per la manifestazione ludico motoria giunta alla sua quinta edizione, ‘Le Vie in Rosa’. Organizzata dall’associazione Astro, Centro Donna, dall’azienda Asl Toscana Centro, dalle tante associazioni di volontariato storiche che sono state vicine all’iniziativa fin dalla prima edizione e dalle associazioni di promozione sportiva UISP Empoli Valdelsa, UISP Cuoio e Podistica Empolese, l’iniziativa ha un nobile obiettivo: donare un ecografo al Centro Donna.

L’iniziativa è stata lanciata in aprile nella sua nuova ‘veste’, in una forma diffusa, itinerante, che abbraccerà vari Comuni dell’Empolese Valdelsa, chiamati in ‘causa’ con la speranza che se ne aggiungano altri nei prossimi anni, per raccogliere fondi a sostegno del Centro Donna, struttura che si trova all’ospedale San Giuseppe.

Ecco che la manifestazione tanto attesa, che torna dopo gli ultimi anni di pandemia, dà vita a tante ‘passeggiate’ ludico motorie, nel verde cittadino di ogni Comune partecipante.

Nei vari punti di partenza sarà presente un banchino informativo dove verranno vendute le nuove T-shirt di ‘Astro’, il cui ricavato sarà impegnato per acquistare attrezzature medicali di ausilio per il trattamento delle patologie tumorali femminili.

I punti vendita delle magliette sono anche in numerosi esercizi commerciali che hanno aderito e nelle sedi di associazioni che come sempre hanno dato il proprio sostegno.

‘Le Vie in Rosa’ rappresenta lo sport che diventa motore e vicinanza nelle relazioni e quest’anno fa un salto di qualità. Per questo è importante iscriversi ed esserci.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa