Leggenda, la prima volta a Empoli di Fiorio e Dami

Prima volta a Leggenda delle scrittrici Elisabetta Dami e Barbara Fiorio: presenteranno sabato 7 maggio 2022 i loro romanzi, rispettivamente al Palazzo delle Esposizioni e al Cenacolo degli Agostiniani.

Dal 5 maggio uscirà in libreria ‘Così parlò lupo blu’, il nuovo romanzo di Elisabetta Dami, edito da Rizzoli, che sarà presentato in ‘prima’ a ‘Leggenda’ e successivamente, al Salone del Libro di Torino. Una storia poetica che parla dell’importanza delle storie, della natura e di essere sempre stessi

Elisabetta Dami, creatrice del popolarissimo Geronimo Stilton, al Palazzo delle Esposizioni alle 16, è da sempre una grande appassionata di natura e di viaggi avventurosi alla scoperta di luoghi magici e incontaminati, creature sorprendenti e persone speciali ai quali ispirarsi per le sue storie. Già, Elisabetta è proprio una storyteller, e non è un caso che anni fa, durante una delle sue avventure, è stata adottata dal Clan del Lupo dei Cherokee, una grande tribù di nativi americani, perché per loro i narratori, e in particolare chi racconta storie ai più piccoli, hanno un’importanza e un valore sociale straordinari. Il nome le è stato dato è “Usti Waya”, che significa “piccolo lupo”. Da qui il lupo è entrato nel cuore dell’autrice che finalmente con il suo nuovo emozionante romanzo Così parlò lupo blu.

Un’avventura senza tempo, poetica. in una natura selvaggia, alla scoperta della bellezza di essere diversi e del potere straordinario delle storie.

Blu, il lupo protagonista del romanzo, non riesce a cacciare ma ama raccontare, per questo vivere secondo le leggi del branco non è facile per lui. Dovrà fare una scelta difficile e coraggiosa e seguire il suo destino che lo porta a intraprendere un viaggio di conoscenza attraverso le quattro stagioni della vita e i quattro angoli del mondo.

«Ancora una volta – racconta Dami che è stata consigliera WWF per diversi anni – un animale, un lupo questa volta, è venuto in mio soccorso in questo periodo storico così difficile, tra pandemie e guerra, per aiutarmi a trovare le parole per tessere un’altra storia. Perché per me raccontare storie è una ragione di vita e credo profondamente nel loro potere di migliorare l’esistenza di chi le ascolta… ma anche di chi le racconta».

Barbara Fiorio porterà, al Cenacolo degli Agostiniani, alle 17, il romanzo La banda degli Dei, edito da Rizzoli.

I miti greci sono da sempre una grande passione di Barbara Fiorio, autrice genovese (e di famiglia piemontese). Il suo nuovo romanzo, La banda degli Dei, gira proprio attorno a Zeus e compagnia. Una storia di formazione, per adolescenti ma non solo, ambientata nel Biellese, in un paese (inventato) dove apparentemente nulla accade. Ma non è così per Sofia, Giacomo, Isabella Bartolomeo e gli altri giovani della “banda” che si ritrovano ogni settimana nel loro Olimpo personale per leggere un libro speciale sui miti greci del nonno di uno di loro. Una parentesi felice rubata alla realtà, alle loro vite complicate, alle bugie, alle mancanze e alle pressioni dei genitori, un momento in cui i protagonisti entrano letteralmente in un altro mondo e diventano “Dei”, ognuno rispecchiando le proprie caratteristiche. Peccato che fuori, però, le difficoltà tornino a bussare con insistenza alle loro porte. Basterà la loro grande amicizia a risolvere tutto?

Un romanzo con personaggi forti, sia i ragazzi che gli adulti, in particolare quelli femminili, e temi importanti, dal pregiudizio verso chi è diverso all’amicizia, dalla mancanza della figura paterna all’ossessione verso l’aspetto fisico, come quella della madre di Isabella, la Venere del gruppo, che costringe la figlia a una dieta rigorosa affinché resti sempre bella e pronta a cast e sfilate.

I ragazzi della “banda degli Dei” entrano nel cuore dei lettori e nelle scuole per insegnare ai ragazzi che l’unica arma vincente nella vita è essere sé stessi.

Per restare informati su tutte le iniziative e sulle modalità di partecipazione cliccare su www.leggendafestival.it .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa