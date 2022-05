Modartech, 48mila euro in borse di studio

Un doppio Open Day e 48mila euro di borse di studio per premiare il talento dei giovani creativi: giovedì 12 e venerdì 13 maggio l’Istituto Modartech, Scuola di Alta formazione con base a Pontedera e collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy, presenta il bando di finanziamento per i nuovi studenti, con due giornate dedicate all’orientamento tra le professioni moda e comunicazione. Fino al 31 maggio è inoltre aperta la call per vivere la Modartech Experience: gli studenti delle classi 4° degli istituti superiori possono candidarsi per diventare designer per un giorno presentando un progetto creativo in tema inclusione, sostenibilità, artigianalità e innovazione. Info e iscrizioni: https://www.modartech.com/bando-modartech-experience.html

Dalle lauree in Fashion Design e Communication Design ai corsi professionali in Web & Graphic Design, Modellista CAD Abbigliamento, Borse e Pelletteria, Calzatura e Alta Sartoria: l’offerta formativa di Istituto Modartech sarà presentata in modalità phygital tra presentazioni online, incontri in sede e colloqui one to one su richiesta giovedì 12, dalle ore 15.30, e in presenza venerdì 13, sempre dalle ore 15.30, nella sede degli ex spazi Piaggio a Pontedera.

Sono 12 in totale le borse di studio, dedicate agli studenti delle classi 5° degli istituti superiori o già diplomati, sei destinate all’area moda e sei all’area comunicazione, a copertura parziale della retta dei corsi di laurea triennali in partenza a ottobre 2022, che verranno assegnate ai candidati più meritevoli, a seguito della presentazione di un progetto creativo da consegnare entro giovedì 19 maggio. Info e modalità: https://www.modartech.com/borse-di-studio.html

