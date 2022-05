Nuova viabilità nel quartiere di Vingone, parte il progetto per i lavori da 300mila euro

Via libera dalla Giunta al progetto di fattibilità tecnico economica per la nuova viabilità di collegamento tra via Roma e via Masaccio, nel quartiere di Vingone. La nuova viabilità, che garantirà al meglio l’accesso al quartiere e la riorganizzazione dei percorsi e della mobilità locale, sarà realizzata attraverso l’apertura di un varco in due terreni tra piazza Brunelleschi e via Roma, uno dei quali ha ospitato fino agli anni scorsi una struttura utilizzata in passato come chiesa del quartiere; l’edificio temporaneo, non più utilizzato dopo la costruzione della nuova chiesa di San Luca a Vingone, è stato demolito a carico della parrocchia. Per procedere con la creazione della nuova viabilità l’Amministrazione comunale, in contemporanea con le varie fasi di progettazione, porta avanti le procedure espropriative delle aree necessarie alla realizzazione della nuova strada. Assieme alla nuova viabilità saranno realizzati percorsi pedonali in continuità con quelli esistenti all’interno del quartiere di Vingone e su via Roma; nell'ambito del progetto verrà inoltre realizzato l’impianto di pubblica illuminazione del nuovo collegamento, con la messa in opera di nuovi pali e proiettori, la rimozione delle recinzioni esistenti all’interno della nuova strada, la realizzazione di una eventuale nuova recinzione di confine, e la nuova fognatura di collegamento tra via Roma e piazza Brunelleschi.

L’investimento per la nuova viabilità sarà a carico dell’Amministrazione Comunale, con un importo di 300 mila euro da quadro economico.

"In questi ultimi anni i nostri quartieri sono interessati da piani e progetti di profonda riqualificazione, e da opere pubbliche pensata a favore dei cittadini – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche – Vingone in particolare ha visto la creazione di un nuovo parco, il rinnovo completo del giardino di Martin Luther King, la nuova passerella sul Vingone per il collegamento all’area Socet, tutte novità che grazie ad una rete di percorsi di mobilità sostenibile favoriscono gli spostamenti interni al quartiere, migliorano la vivibilità degli spazi e la qualità della vita dei residenti. Con la nuova viabilità di collegamento tra via Roma e via Masaccio Vingone diventerà ancora più accessibile, pur continuando ad evitare il traffico di attraversamento grazie alle migliori soluzioni di assetto viario allo studio da parte dell’ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale".

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa