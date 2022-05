Offende gli agenti e oppone resistenza, denunciato 20enne

Ha opposto residenza alla polizia che lo aveva fermato nel pomeiggio di ieri nei giardini di via Sant'Antonio a Pisa. Il giovane si era opposto all'identificazione e aveva cominciato a offendere gli agenti. Mentre veniva accompagnato in questura è stato identificato come un 20enne del Sudamerica in regola con il soggiorno. È stato denunciato per i reati di resistenza a Pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. La segnalazione era nata in virtù del fatto che in quei giardini Cosimo e Damiano sono frequenti attività di spaccio.