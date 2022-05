Oltre 3mila calici nel nome di Lucrezia Borghi per sostenere il Meyer

Un calice che profuma di rose e si illumina, ancora una volta, della luce di Lucrezia. La Stella, simbolo del percorso solidale intrapreso ormai da anni nel nome e in memoria di Lucrezia Borghi, la giovane scomparsa nel 2016, è tornata ad esprimere sostegno e solidarietà alla Fondazione Meyer.

È stata siglata da un’intensa partecipazione della comunità grevigiana l’iniziativa organizzata, come ogni anno, dalla famiglia della giovane concittadina, deceduta in Spagna a causa di un incidente stradale, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai progetti e agli interventi sociali, sanitari e scientifici dell’ospedale pediatrico Meyer.

È stata avvolta da un clima solare, con i colori allegri e festosi che riflettono la personalità di Lucrezia, l’iniziativa umanitaria messa in piedi dalla Big Family per ricordare Lucrezia, i suoi sogni e le sue aspirazioni come studentessa appassionata di lingue straniere, di cultura europea, aperta al mondo, curiosa e desiderosa di arricchire il proprio bagaglio di conoscenza. Con un veicolo ape, pieno di fiori e calici, posizionato in piazza Vassallo lo staff dell’evento, costituito dai componenti della Big Family e dalle volontarie che da anni affiancano e sostengono la famiglia, è riuscito a distribuire oltre 3mila calici.

"Un ringraziamento di cuore a tutta la comunità – ha dichiarato la Big Family - che ha risposto numerosa anche questa volta al nostro appello ed in particolare alle meravigliose compagne di avventura che ogni anno ci aiutano senza le quali non potremmo raggiungere i risultati che otteniamo superando di gran lunga le nostre aspettative".

La famiglia tiene ad esprimere gratitudine a tutti coloro che sono venuti a ritirare il calice in piazza e alle persone che supportano con continuità, affetto e vicinanza i progetti solidali in nome di Lucrezia, in particolare le sei volontarie Elena Fronzaroli, Annarita Massetani, Benedetta Mori, Sabrina Socci, Giuditta Soldani, Marialuisa Tirinnanzi, Francesca Turrini. All’iniziativa sono intervenuti il sindaco Paolo Sottani, il consigliere regionale Massimiliano Pescini e il segretario generale della Fondazione Meyer Alessandro Benedetti. La Big Family dà appuntamento al prossimo evento, in programma a Viareggio, dove la raccolta fondi proseguirà durante i campionati italiani di beach tennis con il patrocinio del Comune di Greve in Chianti e l’approvazione della Fondazione Meyer.