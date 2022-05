Buongiorno la ricetta di oggi l'ho fatta io! Avevo da alcuni anni uno stampo di plumcake in silicone, me lo hanno regalato, così solo due mesi fa ho deciso che era l'ora di provare ad utilizzarlo.

Ho trovato questa ricetta semplice da preparar,e un plumcake allo yogurt bianco, mi è venuto soffice ed è molto buono.

La foto in primo piano è quella del mio plumcake!

Potete utilizzare anche lo yogurt alla frutta per un gusto più deciso oppure potete aromatizzare con una bacca di vaniglia o grattugiare la buccia di un limone non trattato. La bacca di vaniglia utilizzatela quando montate le uova con lo zucchero. Se il vostro dolce dovesse colorire troppo in superficie ma essere ancora crudo all’interno coprite con un foglio di carta forno e abbassate la temperatura del forno a 160°C e continuate la cottura per qualche minuto in più.

Plumcake allo yogurt

Ingredienti

250 gr di yogurt bianco

200 gr di farina 00

180 gr di zucchero

100 ml di olio di semi (girasole)

50 gr di fecola di patate

3 uova

2 cucchiai di latte

1 bustina di lievito per dolci

Preparazione

Per una buona riuscita del plumcake allo yogurt tutti gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente.

Mettete le uova in un ciotola insieme allo zucchero e montate con le fruste elettriche fino ad adottare un composto spumoso e biancastro. Unite il latte e lo yogurt e mescolate con una spatola. Unite l’olio e uniformate i liquidi del plumcake. Unite la farina e il lievito ben setacciati e mescolate delicatamente fino ad ottenere un composto denso e senza grumi. Imburrate e infarinate uno stampo da plumcake (io ho quello in silicone) da 30 cm oppure oleato, metteteci il composto e livellate bene la superficie. Cuocete il plumcake in forno preriscaldato statico a 180°C per 50 minuti circa (nel mio forno lo faccio cuocere fino a 40/45 minuti, se ventilato potete abbassare a 170 o 160 gradi) fino a che risulterà totalmente cotto anche all’interno facendo la prova con lo stecchino. Sfornate il plumcake allo yogurt e lasciatelo raffreddare completamente prima di toglierlo dallo stampo e tagliatelo a fette.

