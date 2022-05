Ponte sull'Arno. Gandola (FI): "Finalmente sconfitti i comitati"

"Oggi è un bel giorno per tutta la Piana Fiorentina, anzi per la Toscana intera. Era chiaro fin dal principio: la risibile propaganda dei comitati è stata tremendamente sconfitta, ancora una volta, dai fatti, un autogol che rimarrà scolpito nella storia e che dimostra quanto l'ideologia ambientalista possa accecare e distogliere dalla realtà. Il parere di Via

positivo rilasciato oggi da tutti gli enti durante la conferenza dei servizi convocata dalla Regione Toscana, rappresenta una svolta epocale per la nostra area; ora, avanti tutta con la progettazione esecutiva dell'infrastruttura verso l'appalto dei lavori". Lo dichiarano Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia nel Centrodestra per il cambiamento e Paolo Giovannini, coordinatore provinciale azzurro.

"In questi giorni ne abbiamo sentite di tutti colori e spiace che anche alcune forze politiche di Centrodestra abbiamo scritto l'esatto contrario o pronosticato scenari inesistenti facendosi trascinare dai comitati che si sono dimostrati fuori dal tempo. Era chiaro che oggi sarebbe arrivato un parere positivo, bastava leggere le carte.

Noi di Forza Italia - hanno proseguito Gandola e Giovannini - siamo da sempre dalla parte del ponte per lo sviluppo delle nostre aree. Per noi il verde del parco fluviale e dell'area dei Renai è un verde importante e da salvaguardare ma deve esse è amico dell'uomo, dello sviluppo e del lavoro ed eravamo certi che questo equilibrio sarebbe stato raggiunto e realizzato grazie alle tante opere di mitigazioni già previste. Per quel che ci riguarda, come forza politica, ci adopereremo in tutti i modi possibili per tenere alta l'attenzione su un'opera strategica e di vitale importanza per il nostro territorio, attesa dalla cittadinanza da oltre 40 anni. Dunque avanti tutta, con il nuovo Ponte la Piana Fiorentina è pronta ad entrare nel futuro".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze