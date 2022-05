Pos obbligatorio, "è giusto": il risultato del sondaggio di gonews.it

Da questa estate 2022 per gli esercenti che non accetteranno i pagamenti con carta e bancomat scatteranno le sanzioni. Dal 30 giugno diventa dunque obbligatorio non solo possedere il pos, ma utilizzarlo se richiesto per ogni tipo di pagamento, non solo per cifre consistenti. L'argomento, che ha riscosso pareri sia positivi che negativi, è stato oggetto dell'ultimo sondaggio di gonews.it.

Alla domanda "Pos obbligatorio, sei d'accordo?" il 68.66% dei votanti ha risposto "Sì, giusto accettare pagamenti con carta/bancomat". La maggioranza dei lettori che si sono espressi nel sondaggio sono dunque favorevoli alla misura, che consentirà loro di pagare qualunque cifra e di non preoccuparsi più di fronte alla sorpresa del portafogli vuoto, senza spiccioli né contanti. Parere contrario invece per chi ha votato "No, commissioni troppo alte" ovvero il 31.34%. Punto di vista totalmente diverso, soprattutto manifestato dagli stessi esercenti, che non si trovano d'accordo sull'utilizzo del pagamento digitale magari per pochi euro, a fronte delle commissioni previste.