Rigassificatore Piombino, Monni replica al consigliere Landi

Una polemica incomprensibile quella sul rigassificatore di Piombino, alla quale ha dato risposta il più autorevole esponente della giunta, il presidente Giani. Replica così l’assessora all’ambiente Monia Monni al consigliere della Lega e portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale, Marco Landi, il quale, ieri pomeriggio in aula, aveva denunciato l’assenza dell’assessora in occasione di un’interrogazione all’ordine del giorno sul tema.

“La complessità della vicenda del rigassificatore – spiega Monni - intreccia molteplici temi, alcuni dei quali investono competenze diverse da quelle che mi sono attribuite. Questo è il motivo per il quale la vicenda è presidiata direttamente dal presidente Giani”.

“Mi risulta assolutamente incomprensibile, pertanto, la polemica sollevata dal portavoce dell’opposizione – aggiunge l’assessora -. Il consigliere Landi denuncia l'assenza della Giunta in aula e, quindi, la mancata risposta alla sua interrogazione sul rigassificatore. Vorrei sommessamente ricordare al consigliere che, non solo ha ricevuto una risposta dalla Giunta, ma l'ha ricevuta dal suo più autorevole esponente, il presidente. Ringrazio il consigliere – conclude Monni - per l'attenzione che mi riserva, che leggo come attestato di grande stima per la quale sono ovviamente riconoscente, ma trovo istituzionalmente poco comprensibile invocare la risposta dell'assessora dopo aver ricevuto quella del presidente”.

Fonte: Regione Toscana