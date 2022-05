Ritrovata la Madonna di Fatima rubata dalla chiesa di Cerreto, arrestato il presunto ladro

Finalmente potranno tornare a casa (sarebbe questione di giorni) la statua della Madonna di Fatima della chiesa di Cerreto Guidi con il suo piedistallo. A darne la notizia su Facebook è stato il parroco don Alessandro Locatelli.

A ritrovare il tutto sono statei i carabinieri di Oltrarno e Firenze Galluzzo, assieme al Nucleo Tpc di Firenze, dedicato al ritrovamento di opere d'arte trafugate. In questo caso i militari

Le indagini condotte e l'analisi dei filmati di circuiti di videosorveglianza comunale e privata nei pressi della chiesa di San Felice a Ema hanno consentito di identificare l'uomo fermato alcuni giorni fa. Dalla perquisizione in casa sono stati trovati i numerosi oggetti sacri che vedete in foto. I militari hanno trovato anche il ricettatore, un romeno residente a Firenze, che rivendeva le opere. Altri oggetti sono stati trovati in casa sua tra cui statue, dipinti, tappeti e altro materiale. Tra questi vi sarebbe anche la Madonna di Fatima di Cerreto Guidi.

Infine un terzo uomo, un rigattiere, è stato individuato perché aveva acquistato svariati oggetti dal romeno provenienti da furti, per poi piazzarli sul mercato. Lui e il romeno sono stati denunciati. Il ladro è finito in carcere.

Nella giornata di ieri don Locatelli ha potuto esaminare le opere e effettuare il riconoscimento. Quando verrà effettuato il dissequestro potranno tornare nella chiesa.