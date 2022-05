Scaffale in lingua ucraina alla biblioteca di San Casciano

L’amore per i libri come ponte di pace, solidarietà e veicolo di conoscenza. Un'opportunità culturale e un sostegno concreto alle famiglie di origine straniera che vivono e risiedono a San Casciano con un'attenzione particolare rivolta alle famiglie ucraine con bambini, ospiti della comunità sancascianese. Apre nella biblioteca comunale di via Roma una sezione di libri in lingua straniera, dedicata alle lingue europee meno diffuse.

Il progetto, che prende avvio con un patrimonio di 50 volumi, consultabili e destinati al prestito, rientra nel progetto denominato “Scaffale circolante”, grazie alla collaborazione con la biblioteca comunale Lazzerini di Prato. “È un'iniziativa che abbiamo deciso di attivare nella nostra biblioteca - dichiarano i bibliotecari Marco Rossetti e Rosanna Italiano - per tutti coloro di nazionalità straniera che sono interessati a coltivare la passione per la lettura e per la conoscenza nelle lingue originali dei paesi di provenienza”. “Abbiamo pensato che aprire una specifica sezione con libri per ragazzi in lingua ucraina - continuano - potesse in questo particolare momento dare una risposta ad un bisogno legato alle famiglie in fuga dalla guerra nel loro paese, accolte nel nostro territorio”.

La raccolta è composta da libri per adulti e per ragazzi in varie lingue tra cui albanese, rumeno, georgiano, ucraino, polacco che potrà estendersi e arricchirsi dal punto di vista linguistico. Si tratta prevalentemente di testi di narrativa che spaziano dai classici ai gialli, non mancano poi i fumetti e la saggistica. Tra i libri per bambini è stato dato rilievo ai grandi scrittori e illustratori che hanno fatto storia nel campo della letteratura per l’infanzia e che sono tradotti in tante lingue diverse creando così dei ponti tra un universo culturale e l’altro. Gli appassionati di Roald Dahl possono leggerlo nelle varie lingue; anche chi ama Gianni Rodari può trovarlo multitradotto. Questo vale per gli autori classici come Robert Louis Stevenson o Jules Verne. Particolare attenzione è data ai più piccini con tanti albi illustrati da leggere a scuola o a casa.

Tutti i libri sono disponibili per il prestito che può durare un massimo di 12 mesi. Sono al momento una cinquantina i volumi disponibili, pubblicazioni in lingua tra adulti e ragazzi, nello scaffale aperto a San Casciano, numero questo in crescita anche in base alle richieste che i bibliotecari riceveranno. A breve sarà attiva anche una sezione, sempre in lingua, dedicata alla narrativa per l’infanzia.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa