'5e5 al mare': prezzi speciali e concorso fotografico a Livorno

Domenica 8 maggio la Rotonda d’Ardenza ospiterà “5e5 al mare”: davanti al Gabbiano, saranno allestiti forni a legna che sforneranno torta di ceci ininterrottamente dalle 10.00 alle 22.00 a un prezzo speciale per tutti, grandi e piccini.

In occasione del nuovissimo appuntamento che rientra nel “5e5 day” promosso da Comune di Livorno, Cna Livorno, Fondazione LEM e Associazione Tortai , si potrà approfittare di una succulenta promozione.

Sarà cioè possibile acquistare un 5e5 classico (schiacciatina o francesino) e un bicchiere di spuma, al prezzo straordinario di 2 euro.

Porzioni singole di un etto di torta di ceci con bicchiere di spuma a 2 euro.

Per la versione del 5e5 con l’aggiunta di melanzane e bicchiere di spuma il costo sarà di 3 euro

La promozione, aperta ad avventori di ogni età, si intende solo per gli acquisti da asporto.

Sono esclusi dalla promozione la torta acquistata sfusa al kg ed ogni altro tipo di bevanda o di alimento che saranno quindi acquistabili a prezzo pieno.

Esclusi anche il delivery e la consumazione ai tavoli.

Ma non solo.

Scattandosi un selfie durante “5e5 al mare”, in prossimità dello stand si potrà partecipare al #5e5daychallenge con la possibilità di vincere un delizioso gioiello a forma di torta di ceci.

Basta pubblicare subito la foto su Instagram come post (no la storia) inserendo l’hashtag #5e5daychallenge

I 10 post che alle ore 10 del 10/5/2022 avranno ottenuto più like saranno premiati con un buono per due 5e5 classici e due bicchieri di spuma da gustare presso uno dei tortai dell’Associazione.

Il post con più like in assoluto vincerà un gioiello in argento appositamente realizzato ed offerto da Martini Gioielli di Borgo dei Cappuccini.

In caso di parità di like vincerà il post pubblicato prima in ordine di tempo.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa