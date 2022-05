Accoltella la moglie e finge rapina, arrestato 45enne violento a Pistoia

Era finito in carcere a Prato un 45enne albanese residente a Pistoia accusato di tentato omicidio verso la convivente e di maltrattamenti in famiglia. La ricostruzione dei carabinieri riguarda la testimonianza di una presunta rapina in via Nazario Sauro denunciata lo scorso 28 febbraio.

La donna era rimasta coinvolta e mentre veniva curata (poi operata d'urgenza all'ospedale di Pistoia) il compagno ha spiegato ai militari di essere stato aggredito da un uomo a volto coperto e armato di coltello mentre passeggiava con la compagna. Questi avrebbe accoltellato all'addome la donna per rapinarla della borsa.

Durante le indagini è emerso che la donna era vittima di atti di violenza fisica e psicologica nell'ultimo periodo. Addirittura, mentre la donna veniva accompagnata dal convivente per una visita di controllo all'ospedale di Pistoia, è stata picchiata, insultata e minacciata di morte.

A marzo l'uomo è stato trasferito in carcere. Le indagini tramite intercettazioni telefoniche e ambientali hanno permesso di accertare le responsabilità dell'uomo. I maltrattamenti avvenivano anche ai danni dei figli di 12 e 8 anni. La gelosia morbosa e ossessiva aveva spinto l'arrestato ad accoltellare la moglie e a inscenare la tentata rapina, secondo la ricostruzione degli inquirenti.