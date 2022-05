Amici per la Pelle fa tappa a Fucecchio

E’ stata ancora una volta un’occasione di festa per i giovani studenti coinvolti, ed anche un’opportunità per riflettere sul valore della condivisione, il tutto sullo sfondo della conceria: la mostra itinerante di Amici per la Pelle ha fatto tappa nei giorni scorsi all’Istituto Montanelli Petrarca di Fucecchio, accolta da un gande entusiasmo.

"Amici per la Pelle è tante cose: studio, condivisione, creatività e impegno, ed è uno strumento unico in cui le giovani generazioni del territorio prendono consapevolezza delle opportunità che il loro tessuto socio-economico è in grado di offrire": a parlare è la vicesindaca ed assessore all’istruzione del comune di Fucecchio, Emma Donnini, intervenuta all’evento con tanti ospiti, in rappresentanza di impresa, istituzioni e mondo della scuola.

Promosso da Unic, con Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, il progetto didattico Amici per la Pelle, vede quest’anno le creazioni in pelle realizzate dagli studenti e presentate nel corso dell’ultima edizione di Lineapelle, ospitate nelle scuole che partecipano al progetto in una mostra itinerante che sta dando una nuova visibilità ai lavori.

Attualmente le opere sono esposte all’Istituto Montanelli Petrarca, dove ad accoglierle, oltre alla vicesindaca Donnini, erano presenti la preside dell’Istituto scolastico Montanelli-Petrarca Marinella Pascale, i docenti Annalisa Betella, Stefania Gori e Marco Busato, Francesco Pepe, per UNIC, e Marco Cavallini per l’Associazione Conciatori.

"Nell’attuale complesso momento storico che viviamo-ha aggiunto la preside Pascale- il valore di un progetto come Amici per la Pelle è ancora maggiore grazie al contributo che riesce a dare agli studenti coinvolti offrendo loro occasioni di dialogo e confronto costanti".

Fonte: Associazione Conciatori - Ufficio stampa