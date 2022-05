Centri Estivi del Comune di Montespertoli

Da lunedì sarà possibile iscrivere i propri figli/e ai centri estivi comunali. Anche per quest'anno il servizio è completo di trasporto e refezione.

I centri estivi 2022 sono rivolti alle fasce di età: 3-5 anni, 6-8 anni, 9-11 anni e 11-14 anni e inizieranno a conclusione dell'anno scolastico.

Presso il plesso della Scuola Elementare "N. Machiavelli" saranno organizzati i centri estivi per i bambini dai 6 ai 14 anni che partiranno lunedì 13 Giugno, saranno poi organizzati su tre fasce temporali:

- dal 13 Giugno al 1° Luglio

- dal 4 Luglio al 15 Luglio

- dal 18 Luglio al 29 Luglio

Presso il plesso scolastico di "Montagnana" si svolgeranno i centri estivi per chi ha frequentato la scuola dell'infanzia quest'anno (o comunque che sia ricompreso nella fascia di età corrispondente); le attività inizieranno lunedì 4 Luglio. Il mese sarà suddiviso in due turni di due settimane ciascuno, dal 4 al 15 Luglio e dal 18 al 29 Luglio.

L'orario è, per tutte le fasce d'età, dalle ore 8:30 alle ore 16:30 e la tariffazione varia in base alla fascia di età ed al numero delle settimane prenotate (compreso il trasporto e la refezione).

Le iscrizioni potranno essere accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Da lunedì 9 Maggio ed entro (e non oltre) il 21 Maggio compreso si può fare domanda d'iscrizione e a tutti i richiedenti verrà restituita una ricevuta contenente il numero di protocollo di arrivo assegnato alla domanda.

La frequenza è prevista per un tempo minimo di due settimane, con applicazione di uno sconto del 10% sulle tariffe in caso di frequenza di 3 e/o 4 settimane, con un'applicazione di un ulteriore sconto del 20% in caso di frequenza contemporanea di fratelli o sorelle più piccoli.

Questa organizzazione permette di avere gruppi più stabili ed omogenei che garantiscono una gestione più attenta del servizio educativo.

Sul sito del Comune è possibile trovare la domanda d'iscrizione e le tariffe (https://bit.ly/CentriEstivi2022).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa