Continuano le donazioni per le 'zolle' del nuovo Teatro Il Ferruccio

Donazioni che rappresentano un gesto di generosità ma anche un momento di impegno per la città. Sono quelle che nella mattinata di oggi, venerdì 6 maggio 2022, hanno visto protagonisti cittadini e imprese, pronti a contribuire alla nascita del teatro comunale il Ferruccio. Nella sala del consiglio comunale, la sindaca, insieme ad Alessandro Torcini, presidente del Comitato Amici del teatro il Ferruccio, ha ricevuto undici fra cittadine e cittadini che hanno deciso di aderire alla campagna di raccolta fondi "Adotta una zolla", contribuendo così alla costruzione del Parco culturale.

Aldo Mazzoni, dell'azienda Mazzoni Ferro srl, Valeria Vezzosi, Alessandra Reali, Stefano Mancini, Chiara Mancini, Tiziana Grassi, Francesca Riccardi, Luigi Franceschi, Sabrina Simoncini, e Gabriele Franci: questi i nomi dei donatori ai quali sono stati consegnati spilla e attestato di riconoscimento come ringraziamento e ricordo del loro contributo.

Tanti pensieri raccolti in un unico messaggio: «Realizzare un teatro significa dar vita a una città. Una struttura teatrale dà vita non solo a Empoli ma a tutto il circondario. Ognuno di noi, oggi, sta creando qualcosa di importante e di unico soprattutto per le nuove generazioni, uno spazio che arricchisce la città e i cittadini, tutti.

Il nuovo teatro comunale il Ferruccio – proseguono i nuovi ‘donatori’ di stamattina - è bellezza. La bellezza è cultura, la bellezza è rispetto, per il bene comune e per gli altri. È confrontarsi e stare insieme. Questo è il segnale di una città che cresce. Non sarà un teatro fine a se stesso, ma che servirà per tutte le attività artistiche.

Tutti noi auspichiamo che anche altri partecipino a questa grande iniziativa. È un sogno che si realizza, atteso da tanti anni- e concludono -, è il coronamento di una realtà e una rinascita civica ma soprattutto un luogo nuovo di aggregazione che guarda al futuro dei figli, nipoti, e questo è il minimo che si può fare per la nostra città. In questi gesti ci sono anche i ricordi di chi non c’è più e che sicuramente apprezzerebbe».

ADOTTA UNA ZOLLA - La campagna di raccolta fondi per sostenere la costruzione del Parco culturale prosegue. Sul sito, nella sezione “Sostieni il teatro”, sono dettagliate le procedure per donare e per accedere alla detrazione del 65% della quota versata attraverso l’istituto dell’Art Bonus.

Questa prima campagna in corso si chiama ADOTTA UNA ZOLLA: ogni zolla ha un valore simbolico di 45 euro.

Grazie al ricavato della raccolta di fondi si contribuirà ai lavori per lo scavo del terreno e per il posizionamento delle fondamenta della struttura. I donatori saranno ringraziati con una spilla simbolo della campagna di raccolta fondi e un attestato a ricordo della donazione.

Inoltre, chi donerà almeno 150 euro avrà la possibilità di vedere iscritto il proprio nome (o quello della persona a cui vuol dedicare la donazione) nel pannello dei donatori nell’ingresso principale del Teatro.

Per maggiori dettagli e informazioni www.teatrodiempoli.it, teatro@comune.empoli.fi.it, 0571 757659, 0571 757820.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa