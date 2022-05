Ecografia e malattie infettive, corso di perfezionamento all'Università di Firenze

Ultimi giorni per iscriversi al corso di perfezionamento dell’Università di Firenze in “Ecografia e malattie infettive nei paesi a risorse limitate”.

C’è tempo fino al 10 maggio per partecipare al percorso formativo che fornisce conoscenze specifiche sull’utilizzo dell’ecografia come strumento diagnostico-clinico per il personale che desideri inserirsi in programmi di cooperazione sanitaria. Il corso - promosso dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Ateneo fiorentino e diretto da Lorenzo Zammarchi, docente di Malattie infettive - può essere utile anche per il personale sanitario che lavora a contatto con migranti e viaggiatori internazionali, in contesti dove le malattie infettive emergenti e ri-emergenti sono frequentemente riscontrate.

Le attività si svolgeranno in presenza dal 6 al 9 giugno presso l'Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze.

Info e iscrizioni: https://www.unifi.it/p12035.html#ecografia

Fonte: Università degli Studi di Firenze