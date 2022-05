Con l’avvicinarsi del periodo estivo, FlixBus continua a puntare su Firenze, e porta a oltre 130 il numero delle città collegate con il teminal di Villa Costanza.

Questo incremento consentirà a chi parte da Firenze di ampliare le proprie opportunità di viaggio, e contemporaneamente permetterà ai visitatori di raggiungere più facilmente il capoluogo.

Firenze hub internazionale della rete italiana di FlixBus. Ecco tutte le città collegate

Con l’ampliamento delle tratte a oltre 130 città, Firenze si riconferma una destinazione di spicco nella rete FlixBus e un nodo strategico sulle rotte del turismo domestico e internazionale.

Una delle principali novità è rappresentata innanzitutto dai primi collegamenti tra Firenze e altre destinazioni in Toscana: sono infatti già operative le tratte con Prato, Siena, Pisa, Lucca.

Grazie a questi collegamenti, FlixBus consentirà a chi raggiunge Firenze dall’estero e dalle altre aree del Paese di proseguire con facilità il proprio viaggio all’interno del territorio regionale, in linea con la volontà di veicolare i flussi turistici lungo itinerari meno noti e creare così opportunità per il turismo locale, agevolando al tempo stesso gli spostamenti dei passeggeri fiorentini.

Si innalza, inoltre, la frequenza sulle rotte con le altre grandi città italiane: Roma è raggiungibile fino a 14 volte al giorno (con tempi di percorrenza da 3 ore e 15 minuti), Bologna fino a 10 volte (in poco più di un’ora), Milano fino a 7 e Napoli e Genova fino a 6. Fra le altre grandi città collegate con il capoluogo, Venezia e Perugia (con fino a 4 corse quotidiane), Bari e Palermo.

Restano attive inoltre le tratte con città di interesse culturale come Mantova, Parma, Assisi e Caserta, mete balneari come Porto Cesareo o Cirò Marina o di montagna come Trento e Bolzano.

Con ben 35 città collegate in sette Paesi esteri, Firenze si riconferma inoltre uno dei principali hub internazionali della rete FlixBus in Italia. Fra i centri connessi con il capoluogo, si possono citare Parigi, Marsiglia, Lione, Nizza, Zurigo, Lugano e Monaco di Baviera a cui si aggiungeranno a breve, fra le altre, Barcellona, Cannes, Budapest, Lubiana, Ginevra, Losanna e Francoforte.

Oltre a Firenze, in Toscana gli autobus FlixBus collegano attualmente Prato, Pisa, Lucca, Pistoia, Siena e le località di Montecatini Terme, Poggibonsi e Bettolle di Sinalunga e arriveranno dalle prossime settimane anche a Viareggio. Con il continuo rafforzamento della rete sul territorio, la società continua così a perseguire l’obiettivo di supportare la ripartenza del turismo in Toscana.