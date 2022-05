Gazebo nell'Empolese Valdelsa con la Lega

Domani, sabato 7 maggio, La Lega torna in piazza nell'Empolese Valdelsa per continuare quel rapporto diretto con la cittadinanza da sempre fattore principale dell'attività del Carroccio sul territorio e per una campagna di tesseramento dei soci sostenitori.

Lo fa a Castelfiorentino al gazebo di piazzetta De Amicis con la Responsabile e consigliera comunale Susi Giglioli dalle 9,30 alle 13, a Fucecchio dalle 9 alle 13 al gazebo ubicato nell'area antistante il supermercato Coop di via Di Fucecchiello e a Empoli dalle ore 15 alle ore 19 alla postazione ubicata presso i portici di via Del Giglio angolo via Ridolfi.

Ai gazebo di Fucecchio e di Empoli, sarà presente tra gli altri, il Consigliere Nazionale ANCI Marco Cordone anche Responsabile organizzativo del Carroccio nelle nostre zone che spiegherà ai cittadini interessati cosa fa la Lega nei Consigli comunali dei nostri Comuni e come trasformare in atti consiliari le giuste richieste della cittadinanza.

In merito il Coordinatore della Lega Empolese Valdelsa, Andrea Picchielli dichiara: "La Lega sta in mezzo alla gente per cogliere le istanze e le segnalazioni e portarle all'interesse dei Comuni ed anche ai livelli superiori (Regione e Parlamento). Questi gazebo sono l'occasione anche per rilanciare la campagna di tesseramento al partito per l'anno 2022".