Giornata della Croce Rossa, bandiera esposta in Comune a Empoli

L'8 maggio 2022 ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa, la giornata in cui a livello internazionale si celebra l'opera svolta dall'associazione, cercando di sensibilizzare la cittadinanza sulle molteplici attività svolte per aiutare chi si trova in difficoltà. Un'occasione di riflessione più che mai preziosa in questo 2022, alla luce dell'emergenza umanitaria in Ucraina che ha visto anche la Cri in campo a supporto della popolazione colpita dal conflitto.

Per celebrare l'associazione e la giornata a essa dedicata, l'amministrazione comunale di Empoli ha deciso di aderire all'iniziativa promossa da Croce Rossa Italiana e da Anci, esponendo la bandiera della CRI sul pennone del terrazzo del Palazzo Comunale che affaccia su via Giuseppe Del Papa. La bandiera in questione è stata consegnata in Comune nella mattinata di oggi, venerdì 6 maggio 2022 da Andrea Vincelle, in rappresentanza della Croce Rossa Italiana Comitato di Empoli. A riceverla in Palazzo Comunale, il vicesindaco.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa