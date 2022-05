Guasto elettrico a Cascina, 1300 utenze al buio in centro

Un doppio guasto sulla linea di media tensione dell'Enel, in zona via Aldo Moro, ha messo fuori uso ben 7 cabine per un totale di 1300 utenze circa a Cascina centro. Numerose le segnalazioni di salti di corrente. Un guasto raro e difficile da risolvere: gli operai di Enel sono al lavoro per stendere un cavo provvisorio per alimentare di nuovo le cabine e tornare a una situazione di normalità. L'intervento dovrebbe terminare tra le 21 e le 22.

