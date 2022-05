In Bici per Castelfiorentino con Avis: c'è anche la lotteria

Chi sarà il fortunato ad aggiudicarsi il primo premio della Lotteria, ovvero una Bicicletta City Bike? Per scoprirlo non resta che partecipare al “Bici in Città”, classica manifestazione ciclo-turistica organizzata dall’Avis di Castelfiorentino con il patrocinio del Comune che si svolgerà domenica 8 maggio, in concomitanza e con finale alla festa di “Agricola”.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 in Piazza Gramsci e alle 10.30 è prevista la partenza, con un grande giro in gruppo per le vie cittadine. Alle 11.15 ci sarà una breve sosta con rinfresco e alle 12.00 l’arrivo in gruppo nella zona sportiva di Viale Roosevelt presso gli stand di “Agricola” dove si svolgeranno le premiazioni. Come preannunciato è prevista una lotteria interna (1° premio bicicletta city bike) e numerosi altri premi.

Ad “Agricola” sono attesi circa cinquanta espositori, fra aziende agricole, florovivaistiche e antichi mestieri. Fra gli eventi in programma, oltre all’esposizione delle cassette de “l’Orto in cassetta” (spazio “il pratone”) da segnalare uno stand dello SPI CGIL dove si potrà acquistare l’ultimo libro di Maresco Martini “Il Mondo perduto”, che racconta la sua vita in una famiglia mezzadrile dagli anni Trenta al “miracolo economico”. Per la gioia di tutti i bambini, ne “La pinetina”, ci sarà la “Fattoria degli animali”, mentre nello spazio “Il Maneggio” sono previste alcune esibizioni equestri e mini-passeggiate, a cura del Centro Ippico La Francigena di Gambassi Terme.

Alle 12.30, dopo le premiazioni del “Bici in città”, è prevista la benedizione dei mezzi agricoli e alle 13.00 tutti “a pranzo con i contadini” (su prenotazione 347.1065161, 335.3894468).

Nel pomeriggio, dalle 15.00, largo alla musica con “SugarOver Tribute Band” e “Shakermarker Cover Oasis”; a seguire (ore 17.00) un’esibizione del Gruppo Novecento di Montespertoli e della band itinerante “La Bandaccia”; dalle 16.00 sono previste alcune dimostrazioni pratiche, come “Vignainfesta”, dove ci sarà modo di vedere come si svolge il ciclo produttivo della vite (lavorazione, trattamento, passaggio vendemmiatrice, ecc..), nuove prove di “orto in cassetta” a disposizione dei bambini (in collaborazione con Locci Agricoltura) e infine – nell’ambito di “AgriGiochi” – la realizzazione di uno “Spaventapasseri” insieme alla Polisportiva I’Giglio. Non mancheranno la tradizionale lotteria e la vendita di simpatici gadget.

Il “Bici in città” è organizzato in collaborazione con Banca Cambiano 1884 Spa, RAV e Prociv Arci. Un ringraziamento particolare a Macelleria Enzo.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa