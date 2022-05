In casa ha cocaina, 4mila euro e attrezzatura rubata: arrestato

Ha picchiato un uomo con una catena. Fermato, è stato sottoposto a controllo: in casa aveva più di 4mila euro nascosti e molti oggetti di elettronica, tutto provento di furto. A Pisa un uomo è stato arrestato in zona stazione.

Pregiudicato per reati di spaccio, stava picchiando una persona ed è stato fermato dalla polizia municipale. Gli agenti lo hanno riconosciuto subito come l'occupante di un appartamento in zona La Cella, dove la stessa municipale da giorni stava svolgendo indagini.

Nell'appartamento sono state rinvenute dosi di cocaina, bilancino di precisione, 4.400 euro nascosti, 25 telefoni cellulari, un tablet, un computer portatile, 2 monopattini elettrici, 5 biciclette, utensili elettrici e orologi, tutto provento di furto.

"Complimenti agli agenti del Nucleo Urbano Sicurezza Urbana per le continue operazioni di indagine che contrastano le organizzazioni di spaccio presenti in città" ha scritto il sindaco Michele Conti su Facebook.