Iscrizioni scolastiche a Santa Maria a Monte, ecco come fare

Il Comune di Santa Maria a Monte informa che sarà possibile effettuare le iscrizioni ai servizi scolastici per tutti gli alunni che frequenteranno nell'anno scolastico 2022/2023 le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado del territorio:

da martedì 26 Aprile 2022 a venerdì 8 Luglio 2022 per il servizio di trasporto scolastico. L’iscrizione per tale servizio deve essere rinnovata ogni anno scolastico.

da martedì 26 Aprile 2022 per il servizio di mensa scolastica solo dai genitori dei bambini iscritti al primo anno della scuola dell’Infanzia.

Tale iscrizione, si ritiene valida per tutto il ciclo scolastico (dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di Primo Grado).Sarà cura dei servizi scolastici aggiornare gli iscritti ad ogni inizio di anno scolastico.

La presentazione delle domande può essere effettuata nelle seguenti modalità:

ON LINE: collegandosi al sito www.comune.santamariaamonte.pi.it link Servizi Educativi e Scolastici - gli utenti già iscritti: accreditandosi con login: utente e password in loro possesso;

- i nuovi iscritti: registrandosi al portale con Codice Fiscale e devono essere in possesso di una e-mail ;

Per coloro che non hanno possibilità di accedere in autonomia al servizio di iscrizione on line è possibile rivolgersi ai servizi scolastici del Comune di Santa Maria a Monte previo appuntamento telefonico 0587/261665-0587/261614 per fissare un appuntamento.

"Anche quest’anno è confermata la modalità semplificata di iscrizione alla mensa scolastica, per diminuire gli adempimenti burocratici a carico dei cittadini: infatti dovranno procedere con l’iscrizione al servizio mensa i soli genitori dei bambini iscritti al primo anno dell’infanzia, l’iscrizione già effettuata per i bambini della scuola dell’infanzia si riterrà valida per tutto il ciclo scolastico. Per il trasporto scolastico, l’iscrizione dovrà essere rinnovata ed è possibile adempiere telematicamente, anche attraverso lo spid" dichiara il sindaco Ilaria Parrella.

"Inoltre per quanto riguarda il servizio del trasporto scolastico e della mensa scolastica, si ricorda che l’esecuzione degli stessi avverrà secondo i protocolli di sicurezza e nel rispetto della normativa di legge", dichiara la vice sindaco e assessore ai Servizi educativi e Scolastici Manuela del Grande ”.

Per qualunque chiarimento o informazione si prega di contattare i Servizi Scolastici:

a.banchini@comune.santamariaamonte.pi.it 0587/261614- Sig.ra Antonella Banchini

m.meneguzzo@comune.santamariaamonte.pi.it 0587261655-Sig.ra Monica Meneguzzo

e.biasci@comune.santamariaamonte.pi.it 0587/261643 –dott.ssa Erika Biasci-Responsabile del Settore 4 Socio Educativo e Servizi al cittadino.

