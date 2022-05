Le Vie in Rosa di Montespertoli, si parte da piazza del Popolo

Domenica 8 Maggio 2022 la partenza sarà da piazza del Popolo per la passeggiata "Le Vie in Rosa", l'iniziativa è stata lanciata ad Aprile da vari comuni dell'Empolese Valdelsa.

L'attività è alla portata di tutti con partenza alle ore 9, il percorso proseguirà per via Roma, via Sonnino, piazza Machiavelli, via Trieste, via Ribaldaccio, via Lucardese, via Torre, via Casciani, con ritorno in via Lucardese, via Trieste, viale Matteotti e si concluderà con l'arrivo in piazza del Popolo.

Per iscriversi e ritirare la maglietta rosa ci si può recare nei negozi convenzionati all'iniziativa: Alegria, Centro Sport, Codex, Idea Merceria e Spinelli Calzature oppure la mattina stessa, in piazza del Popolo presso la casina di legno. L'iscrizione è di 7 euro e il cui ricavato sarà impegnato per acquistare attrezzature medicali di ausilio per il trattamento delle patologie tumorali femminili per l'Associazione Astro, del Centro Donna, struttura che si trova all’ospedale San Giuseppe.

In caso di pioggia l'evento sarà rimandato.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa