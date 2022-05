Mps, in appello per Antonveneta assolti banche e manager

Tutti assolti. In appello il tribunale di Milano ha assolto nel caso Mps sulle operazioni Alexandria e Santorini, Chianti Classico e Fresh per irregolarità presunte. Assolto l'ex presidente di Mps Giuseppe Mussari, l'ex dg Antonio Vigni, le banche Deutsche Bank AG, la sua filiale londinese e Nomura.

Le operazioni ritornano indietro nel periodo tra il 2008 e il 2012 ed erano state fatte per coprire le perdite dovute all'acquisizione di Antonveneta. Sono state revocate le confische agli enti per un totale di circa 150 milioni.

"Finalmente giustizia è fatta". Così l'avvocato Francesco Centonze, che con la collega Carla Iavarone assiste l'ex dg di Mps Antonio Vigni, ha commentato la sentenza d'appello con cui sono stati assolti, in gran parte nel merito e in parte per prescrizione, tutti e 16 gli imputati.